Carabinieri sequestrano 150 grammi di hashish, denunciati due minorenni

Nel contesto dei servizi predisposti nel fine settimana dalla Compagnia di Montesilvano, finalizzati a rafforzare i controlli e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, in special modo da parte di minori, nel pomeriggio di ieri, militari della locale Stazione durante un’attività di vigilanza lungo la c.d. Strada Parco (Via Della Liberazione), sottoponevano a controllo due ragazzi che viaggiavano a bordo di un monopattino che alla vista della pattuglia dei Carabinieri cercavano di allontanarsi.

Il loro atteggiamento insospettiva i militari operanti che valutavano di fermare in sicurezza i due giovani che dalla successiva perquisizione personale venivano trovati in possesso di un panetto di 100 grammi di hashish nonché altri tre involucri termo-sigillati contenenti la medesima sostanza, per un peso complessivo di ulteriori 50 grammi.

I due soggetti, risultati essere due minori extracomunitari, di origine nordafricana, ospiti di una comunità per minori dislocata nel circondario, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria Minorile per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, fatta salva la loro presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.

L’importante quantità di stupefacente sequestrato, tale da esclude un uso personale, lascia ragionevolmente ritenere che lo stesso era destinato ad essere ceduto ad altri ragazzi nelle aree da loro maggiormente frequentate.