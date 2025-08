Intelligenza artificiale a servizio dei giovani Neet, l’assistente virtuale che rende trasparenti le opportunità di lavoro

«Siamo pronti a utilizzare l’intelligenza artificiale mettendola a servizio dei giovani Neet per orientarli nel mercato del lavoro, in grado di rispondere alle caratteristiche e alle loro aspirazioni aiutandoli in tempo reale a indicare le competenze e i profili più richiesti dalle aziende».

A evidenziarlo l’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro Tiziana Magnacca nel commentare la notizia che il ministro del Lavoro Marina Calderone e Inps hanno presentato AppLI, l’assistente virtuale che renderà trasparenti le opportunità del mercato del lavoro. AppLI si rivolge ai giovani che non studiano, nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni, e che non sono impegnati in un percorso formativo e non lavorano.

«Da metà settembre i quindici Centri per l’impiego dell’Abruzzo – spiega l’assessore Magnacca – saranno a disposizione per ricevere le richieste d’accesso alla nuova applicazione. Di fatto AppLI affiancherà, con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, gli operatori dei Cip per creare un unico sistema dei servizi regionali e nazionali, per aiutare i giovani a scoprire i propri talenti e metterli a disposizione del mercato del lavoro».

L’integrazione con la piattaforma Labor Market Intelligence consentirà la creazione e l’ottimizzazione del curriculum vitae dei giovani assistendoli nella scrittura di una lettera di presentazione. Simulerà i colloqui di lavoro e favorirà l’apprendimento continuo. «I giovani verranno accompagnati verso l’occupazione attraverso un percorso personalizzato e potranno così ottenere – conclude l’assessore Magnacca – risposte concrete e aggiornate».