Il Carnevale dei bambini di Agnone nel segno della solidarietà, il devoluto alla Croce Rossa italiana

Lunedì 17 febbraio, a partire dalle ore 16, il Mercato coperto ospiterà il “Carnevaletto di Agnone”, evento promosso dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia, con il supporto istituzionale del Comune.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e dei colori, con musica, giochi, mascotte e tante attività di intrattenimento pensate per regalare sorrisi e momenti di spensieratezza ai più piccoli e alle loro famiglie.

Durante l’evento sarà offerta una merenda per tutti i bambini, anche per celiaci, confermando l’attenzione all’inclusione e alle esigenze di tutti i partecipanti. Il contributo di partecipazione è di 7 euro per un bambino e un adulto, oppure 10 euro per due bambini e un adulto.

L’intero ricavato sarà devoluto alle attività della Croce Rossa Italiana, a sostegno dei progetti e dei servizi svolti sul territorio. Per ulteriori info è possibile contattare il numero 0865.412180 o seguire i canali social @giovanicrisernia.