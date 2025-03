Carnevale Belmontese: tradizione, emozioni e spettacolo in piazza

Tutto il paese in piazza, a Belmonte del Sannio, ma non si tratta di una sollevazione popolare contro l’autorità costituita, bensì dei festeggiamenti del Carnevale, una ricorrenza particolarmente sentita e partecipata, appunto, nel piccolo centro montano dell’Alto Molise.

A tracciare un bilancio della riuscita manifestazione goliardica e ricreativa è il numero due dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Dalio Mastrostefano. «Anche quest’anno il Carnevale Belmontese ha regalato emozioni e spettacolo con la tradizionale sfilata di carri e maschere. – spiega il “delfino” del sindaco Errico Borrelli – Con talento artistico e spirito goliardico, gli oltre cento figuranti hanno dato vita ad un vero e proprio spettacolo lungo le vie del paese. E team, Titanic, Discoteca Nazionale, Festival di San Belmonte e maschere libere dei più piccini, questi sono stati i vari gruppi a sfilare lungo via Cardarelli per concludere l’esibizione in Piazza Risorgimento».

Il bello di queste sfilate di paese è infatti che non c’è un tema preordinato al quale attenersi, ma ciascun partecipante può dare libero sfogo alla sua creatività e voglia di divertirsi. Per favorire la partecipazione e creare anche minimo di competizione tra i vari gruppi mascherati, gli organizzatori hanno ideato una sorta di premiazione dei migliori travestimenti.

«Il primo premio è stato assegnato al gruppo di E team che con la loro simpatia e originalità hanno conquistato la giuria. – spiega il vicesindaco Dalio Mastrostefano – Nonostante il tempo non troppo bello, ancora una volta la passione e l’entusiasmo di noi belmontesi hanno reso unico questo evento. Infine un ringraziamento va al maestro Pasquale Masciotra, Corrado Niro e soprattutto a tutte le donne che hanno allestito un ricco buffet di dolci».