Carri allegorici, maschere e artisti di strada per il Carnevale di Tornareccio

Carri allegorici, maschere e costumi di ogni genere sfileranno nel centro storico di Tornareccio, domenica 11 febbraio, per il tradizionale appuntamento con il Carnevale. L’evento, organizzato dall’Associazione Good Friends con il patrocinio del Comune di Tornareccio, inizierà alle ore 15 e proseguirà, dalle 20 in poi, nel Salone “Remo Gaspari”, con l’intrattenimento curato dall’associazione Pro Loco.

Le strade dello splendido borgo d’Abruzzo, famoso per il miele e per i mosaici, saranno animate da una decina di carri allegorici, dalla banda musicale del paese, dai Musici e gli Sbandieratori della Città di Lanciano e dalla follia divertente degli artisti di strada. Non mancheranno tanti gruppi mascherati e costumi di ogni tipo.

I carri, quest’anno, sono stati realizzati dal Comitato Bentornato Carnevale e dalle contrade di Collecase e San Giovanni, da gruppi di amici e dai paesi vicini di Casalanguida, Scerni e Piano Ospedale.

La grande festa, che torna dopo qualche anno di assenza, rinsalda il legame di Tornareccio con la tradizione storica carnevalesca, portata avanti, e quest’anno riproposta, dagli “amici carnevalini” e dalla loro voglia di stare insieme e fare qualcosa di bello per tutti.

L’appuntamento con la magia del Carnevale è per domenica prossima nel cuore del borgo. Gli organizzatori annunciano che, in caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.