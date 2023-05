Casa Savoia e la Sacra Sindone, approfondimento culturale a Ripalimosani

Festa della Sacra Sindone a Ripalimosani nei giorni 4-5-6 maggio. L’evento è ideato dal Comitato per la riapertura della Chiesa di SS Maria Vergine Assunta in Cielo, Simposio Ripa APS, Parrocchia, con il contributo del comune e il patrocinio di Rinnovamento nella Tradizione – Croce Reale, Openarts, INCAS Produzioni, Nuova Pro Loco Ripalimosani.

Il 4 maggio da oltre 500 anni è la festa della Sindone. Il Papa-guerriero Giulio II il 26 aprile 1506 approva i testi della Messa e dell’Ufficio; parla del legame tra la Croce e la Sindone e fissa la festa al 4 maggio, giorno successivo alla festa del «ritrovamento della Croce». Ripalimosani possiede una copia della Sacra Sindone risalente al 1500 e vuole ricordare, con la tre giorni, la prima Ostensione Solenne della copia ripese avvenuta il 7 maggio 1899.

Programma:

4 Maggio (giovedì) ore 19.00

Convento S. Pietro Celestino V

Santa Messa Solenne presieduta da Mons. Arcivescovo Giancarlo Maria Bregantini

5 Maggio (venerdì) ore 18.30

Palazzo Marchesale

Conversazione a tre sul tema della Sacra Sindone:

– Prof.ssa Emanuela Marinelli (Sindonologa, co-autrice libro “Via Sindonis” – Edizioni Ares) profonda conoscitrice del Mistero e significato della Sacra Sindone di Torino;

– Avv. Fabrizio Nucera Giampaolo (Croce Reale – relazione Casa Savoia e Sacra Sindone) che ci farà conoscere l’importante relazione tra Casa Savoia e Sacra Sindone;

– Prof. Gianni Manusacchio (Simposio Ripa – copia sindonica di Ripalimosani del XVI sec.) che ci farà conoscere l’avvincente storia della Copia sindonica di fine ‘500 di Ripalimosani.

6 Maggio (sabato) ore 17.00-21.00

Sagrato Chiesa Madre

NO STOP MUSIC in favore della riapertura Chiesa Madre di Ripalimosani

Più di 30 musicisti, tutti molisani, si esibiranno gratuitamente sul sagrato della Chiesa in una sorta di staffetta per raccogliere fondi e per continuare a sensibilizzare e vuole essere un’occasione per creare una rete di collaborazione fra le diverse entità musicali del territorio dove ciascuna porta il proprio contributo, le proprie potenzialità ed esperienze.

La serata si concluderà con stand enogastronomici e accompagnamento musicale in Piazza S. Michele dalle ore 21.30.

(In caso di maltempo l’evento verrà rinviato al giorno seguente)