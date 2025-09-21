Cent’anni di vita per la signora Destina Cea di Vastogirardi, auguri dall’amministrazione

Ha compiuto 100 anni la signora Destina Cea, nata il 17 settembre 1925. Un traguardo straordinario che la comunità di Vastogirardi ha voluto celebrare con affetto e riconoscenza. La nonna è stata festeggiata nel cuore del borgo altomolisano con una cerimonia ufficiale organizzata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Cea, nipote della centenaria. Un momento toccante che ha unito famiglia, istituzioni e cittadini in un abbraccio collettivo.

Vedova, madre di quattro figli e nonna di tre nipoti, la signora Destina ha sempre vissuto oltre i mille metri di altitudine, tra i paesaggi incontaminati dell’Alto Molise. Qui ha trascorso la sua vita dedicandosi con amore alla famiglia, custodendo valori semplici e autentici. Nonostante il secolo di vita, gode ancora di ottima salute e rappresenta oggi un punto di riferimento prezioso, una memoria vivente delle radici e della storia di Vastogirardi. Alla “nonnina dell’altissimo Molise” giungano gli auguri più sinceri e affettuosi da tutta la comunità e dalla redazione de l’Eco online. Un secolo di saggezza, forza e amore che diventa patrimonio di tutti.