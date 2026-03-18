Volley: finale del torneo under 18, l’agnonese Morena Delli Quadri grande protagonista

Grande spettacolo ieri al Palairino di Termoli, dove davanti a un pubblico numerosissimo si è disputata l’ultima e decisiva partita del campionato Under 18 tra la Termoli Pallavolo e la Nuova Pallavolo Campobasso, rispettivamente prima e seconda in…

Grande spettacolo ieri al Palairino di Termoli, dove davanti a un pubblico numerosissimo si è disputata l’ultima e decisiva partita del campionato Under 18 tra la Termoli Pallavolo e la Nuova Pallavolo Campobasso, rispettivamente prima e seconda in classifica.

Al termine di un match avvincente e ricco di emozioni, sono state le padrone di casa a imporsi con un perentorio 3-1, conquistando così il titolo di campionesse regionali di categoria.

Tra le fila della Termoli Pallavolo spicca la prestazione della giovanissima agnonese Morena Delli Quadri (classe 2011), figlia d’arte (la mamma Franca Iarussi ha giocato in serie B, ndr), che ha festeggiato i suoi 15 anni con una prova straordinaria, mettendo a referto ben 25 punti e risultando tra le grandi protagoniste della serata.

Per la formazione adriatica ora si aprono le porte delle fasi nazionali: appuntamento a maggio a Cremona, dove la squadra proverà a portare in alto i colori della propria regione.