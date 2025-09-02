Cercatore di funghi perde l’orientamento, tratto in salvo dai Vigili del fuoco

Alle ore 10 circa di stamane è pervenuta al Comando Vigili del Fuoco di Campobasso una segnalazione per un soccorso a persona dispersa. Un cercatore di funghi si era incamminato nei boschi di monte Vairano, separandosi dal compagno, percorrendo sentieri diversi.
Quest’ultimo allertava i soccorsi dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto dal primo che lamentava difficoltà di orientamento e segni di stanchezza fisica. Pronto l’intervento del personale del 115 con le unità cinofile e la squadra di prima partenza che iniziavano le ricerche dal punto di ultimo avvistamento, individuando il disperso in brevissimo tempo.
La persona, in buone condizioni fisiche, veniva quindi accompagnata al veicolo dove si ricongiungeva con il compagno. Utile in questi casi è l’attivazione della procedura di geolocalizzazione tramite il portale GEOLOCVVF a disposizione del Corpo Nazionale Vigli del Fuoco per l’individuazione di dispersi in possesso di dispositivo mobile ed in grado di fornire una minima collaborazione ai soccorritori.