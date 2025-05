Chiama la Polizia perché i vicini fanno rumori molesti, finisce denunciato per porto abusivo di armi

La Polizia di Stato del Commissariato di Termoli, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un soggetto per porto abusivo di armi. Nello specifico, sere fa, gli agenti del Commissariato sono intervenuti presso l’abitazione di un uomo che aveva poco prima contattato il 113 per lamentarsi dei continui disturbi da parte del vicinato, dicendosi esasperato dall’atteggiamento molesto di alcune persone che citofonavano continuamente al proprio campanello.

Il personale della sala operativa, allarmato dal forte stato di agitazione dell’uomo e rimanendo in contatto telefonico con lui, ha inviato l’equipaggio della volante per appurare la situazione.

Sul posto, gli agenti hanno così individuato il soggetto, che, visibilmente alterato, brandiva un coltello acuminato lungo 33 cm, urlando frasi prive di senso.

La situazione di pericolo determinata dalla condizione dell’uomo e dal possesso del coltello, ha spinto i poliziotti ad intervenire immediatamente per disarmarlo e salvaguardare l’incolumità sua e delle altre persone. Dopo gli accertamenti è scattata la denuncia per il porto ingiustificato dell’arma fuori dall’abitazione.