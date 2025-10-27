Giovanna Greco assume la direzione dell’Archivio di Stato di Campobasso, Stefania Di Primo direttrice a Chieti

L’Associazione ANAI Abruzzo e Molise si congratula con due sue socie per i nuovi incarichi di direzione negli Archivi di Stato di Chieti e Campobasso: «L’associazione ANAI Abruzzo e Molise esprime le più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Stefania Di Primo e Giovanna Greco, entrambe socie dell’associazione, per i prestigiosi incarichi recentemente ottenuti alla guida di due importanti istituti archivistici del territorio».

Stefania Di Primo è stata nominata Direttrice dell’Archivio di Stato di Chieti, mentre Giovanna Greco ha assunto la direzione dell’Archivio di Stato di Campobasso.

L’Associazione esprime «grande soddisfazione per questi riconoscimenti, che premiano la competenza, la dedizione e il costante impegno professionale di due archiviste che hanno sempre contribuito alla valorizzazione del patrimonio documentario e alla promozione della cultura archivistica».

«A entrambe va l’augurio di un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni, con l’auspicio che le loro nuove responsabilità possano essere occasione di crescita e di consolidamento del ruolo degli archivi di Stato nel tessuto culturale e istituzionale dei rispettivi territori».