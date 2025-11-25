ChietiPoesia, tre giorni di incontri con i grandi nomi della letteratura contemporanea

La settima edizione di ChietiPoesia – Festival di Poesia e altri Linguaggi si appresta ad aprire i battenti, proponendo un intenso programma che si svolgerà dal 26 al 28 novembre. La direzione artistica della manifestazione è curata da Luigi Colagreco, Direttore del Centro di Poesia e altri Linguaggi. L’evento coinvolgerà diverse sedi tra il Campus Universitario di Chieti e Pescara, scuole cittadine e associazioni culturali.

Il festival si aprirà mercoledì 26 novembre con un evento di rilievo al Polo didattico di Lettere del Campus universitario di Chieti. Alle ore 9 il pubblico e gli studenti dei licei “F. Masci” e “G. B. Vico” incontreranno il poeta e saggista Giancarlo Pontiggia per la presentazione del suo volume “La materia del contendere” (Garzanti, 2025), opera pluripremiata e finalista al Premio Strega Poesia 2025. L’incontro proseguirà alle 11:30 con un dialogo tra Pontiggia, Mario Cimini e Davide Savio sul tema “Poesia e filosofia”, moderato proprio dal direttore artistico, Luigi Colagreco. Il pomeriggio vedrà il poeta Loretto Rafanelli protagonista di una presentazione della sua antologia “Lo sguardo senza fine. Poesie scelte (1984-2025)”, vincitrice di importanti premi letterari.

La giornata di giovedì 27 novembre sarà dedicata alla poesia di Claudio Damiani e Tatev Chakhian. Presso l’Auditorium del Museo universitario di Chieti, Damiani presenterà alle 9 il suo volume “Rinascita” (Fazi Editore, 2025), un’opera che ha già ottenuto importanti riconoscimenti. A seguire, alle 11:30, la poetessa e traduttrice armena Tatev Chakhian incontrerà gli studenti dell’I.I.S. “Pomilio-Galiani-De Sterlich”, in un momento di confronto interculturale. Nel pomeriggio, alle 17, Claudio Damiani incontrerà i giovani studenti della Scuola Primaria “Renzetti” di Pescara in un appuntamento pensato per avvicinare anche i più piccoli al mondo della poesia.

Il festival si concluderà venerdì 28 quando l’Aula Magna dell’Istituto “Ferdinando Galiani” ospiterà alle 9 l’incontro con la poetessa ed editrice Aixa Rava, a cui seguirà, alle 11:30 al Campus Universitario di Viale Pindaro a Pescara, la presentazione del volume “Ricominciare. Classici della letteratura italiana 1939-1962” di Riccardo Gasperina Geroni. Tra i momenti finali, si segnalano il reading “Poetic voices” alle 17 alla Biblioteca “E. Paratore” di Chieti e l’incontro serale a Pescara con le poetesse Tatev Chakhian e Aixa Rava.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino a esaurimento posti, con possibilità di riconoscimento di CFU per gli studenti universitari. Info su www.chietipoesia.it.