Chiusa per motivi di sicurezza la provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castelguidone. Una crepa sull'asfalto desta preoccupazione e potrebbe essere l'avvisaglia di un movimento franoso. Il personale della Provincia, sentiti i vertici del comparto viabilità dell'ente, hanno…

Chiusa per motivi di sicurezza la provinciale tra Schiavi di Abruzzo e Castelguidone. Una crepa sull’asfalto desta preoccupazione e potrebbe essere l’avvisaglia di un movimento franoso. Il personale della Provincia, sentiti i vertici del comparto viabilità dell’ente, hanno apposto la segnaletica di divieto di transito, chiudendo di fatto al traffico l’arteria che da Schiavi scende verso Castelguidone. Schiavi potrà utilizzare la provinciale per Taverna templi italici fondovalle Trigno, mentre Castelguidone ha la sola possibilità di scendere a valle utilizzando la provinciale malmessa, ma comunque transitabile, che scende per contrada Penna di Trivento.