  • Cultura

    • ‘Ciak si gira’, ad Agnone corso gratuito in cinematografia. Aperte le iscrizioni

    Pubblicato il

    Nell’ambito del progetto AGGREGHIA-MOLI, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Molise, il Comune di Agnone promuove il corso base di cinematografia “Ciak, si sogna”, organizzato in collaborazione con i Comuni di Poggio Sannita, Civitanova del Sannio, Salcito e con l’associazione culturale Moscacieca.

    L’iniziativa è aperta a partecipanti di tutte le età interessati a conoscere da vicino il processo creativo e tecnico che dà vita a una produzione cinematografica. Grazie all’esperienza pluriennale dell’associazione Moscacieca, i corsisti avranno l’opportunità di esplorare i segreti del dietro le quinte.

    Il corso si svolgerà tutti i martedì, a partire dal 2 dicembre, alle 17:30 nei locali dell’oratorio della chiesa Maria SS. di Costantinopoli ad Agnone. È possibile iscriversi gratuitamente scrivendo una mail all’indirizzo associazione.moscacieca@gmail.com o inviando un messaggio Whatsaspp al numero 329.9269256.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento
    agnone cinema corso moscacieca

    Lascia un commento