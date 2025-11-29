La Ndocciata di Agnone nel libro ‘Il Paese delle tradizioni’ di Beppe Convertini

È stato presentato a Palazzo Brancaccio (Roma) “Il Paese delle tradizioni” il nuovo libro di Beppe Convertini, realizzato in collaborazione con Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). Un volume che attraversa l’Italia più vera, raccontando tradizioni popolari, sagre e riti religiosi che custodiscono la memoria collettiva dei territori.

La serata, condotta dalla giornalista del Tg 1 Valentina Bisti, si è svolta alla presenza di Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento del Daytime Rai, e del presidente di Unpli, Antonino La Spina. Un’occasione importante per ribadire il valore dei piccoli centri e delle tradizioni che rendono il Paese ricco di identità. Ospiti della presentazione Anna Falchi, Vira Carbone, Francesca Fialdini, Mario Ermito, Monica Marangoni, Miriana Trevisan, Roberta Garcia, Nadia Bengala, Federica Gentile, Luca Sardella, Sofia Bruscoli, Marzia Roncacci, Federica De Denaro, Adriana Russo, Veera Kinnunen, Sara Ricci, Simona Borioni.

Durante il suo intervento Angelo Mellone ha evidenziato quanto sia essenziale continuare a raccontare l’Italia anche attraverso programmi televisivi e libri che ne valorizzino la profondità culturale: “È fondamentale continuare a realizzare programmi che raccontino l’Italia più autentica e leggere libri come questo, perché visitando i piccoli centri c’è chi ritrova le proprie radici e chi, invece, scopre per la prima volta un patrimonio unico. Del resto, viene spontaneo chiedersi se non sia più appagante vivere in un borgo ricco di storia, relazioni e identità, piuttosto che in una periferia urbana spesso priva di anima. Ogni luogo custodisce racconti che meritano di essere condivisi, e la televisione pubblica ha il dovere di far emergere e valorizzare queste bellezze”.

Il conduttore e attore Beppe Convertini, ricordando i tanti riti ed eventi vissuti in prima persona ha sottolineato come in un mondo che corre sempre più veloce si rischia di perdere le proprie radici: “Ho intrapreso un viaggio emozionante alla scoperta delle tradizioni popolari che ancora resistono, sopravvivono tra piazze, feste, riti antichi, artigianato e cucina in compagnia di Antonino La Spina presidente di Unpli”.

“Il Paese delle tradizioni – ha proseguito Convertini – è un diario di incontri e racconti che attraversa l’Italia più autentica: quella dei piccoli borghi, in cui i rituali sono tramandati di generazione in generazione, i mestieri di un tempo vengono preservati come tesori e le comunità si stringono ancora intorno ai simboli identitari. Dalle processioni con le grandi macchine a spalla (Patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco) alle feste che celebrano i prodotti del territorio, dalle antiche usanze del Carnevale di Romeno in Val di Non, alla spettacolare Ndocciata di Agnone in Molise“.

Anche il Presidente di Unpli, Antonino La Spina, ha espresso con orgoglio la sua partecipazione al progetto: “È un grande piacere per me essere parte di questo viaggio insieme a Beppe Convertini, nel cuore dell’Italia più autentica. Dopo l’esperienza condivisa su Rai 1 con Azzurro Storie di Mare, proseguiamo il nostro racconto grazie all’impegno instancabile delle Pro Loco e dei tantissimi volontari, custodi della memoria viva dei territori. Il libro di Beppe è un omaggio sentito alla passione, alla solidarietà e allo spirito di comunità che rendono speciali le nostre realtà locali. Attraverso queste pagine, si restituisce voce e dignità a chi ogni giorno fa grande l’Italia, custodendo tradizioni, valorizzando la bellezza e mantenendo vivo il legame con la nostra identità più profonda”. (fonte adnkronos)