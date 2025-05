Cinofili Arma: il cane Gipsy fiuta un panetto di hashish, ventenne straniero finisce in manette

Si è concluso in nottata un servizio coordinato a largo raggio per il contrasto ai reati predatori ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di L’Aquila, con il supporto di unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti.

Nel corso del servizio, che ha visto impegnati i Carabinieri della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di L’Aquila, Calascio, Pizzoli, Sassa e San Demetrio ne’ Vestini, sono state controllate numerose persone, in particolar modo quelle che potevano apparire sospette per atteggiamento o per circostanze di tempo e di luogo.

L’attività di vigilanza è stata particolarmente incisiva nei pressi di stazioni ferroviarie e terminal bus, luoghi in cui è costante lo sforzo dei militari dell’Arma per assicurare una maggiore percezione di sicurezza.

E proprio nella zona del terminal bus Lorenzo Natali di Collemaggio i Carabinieri, con il prezioso aiuto del cane antidroga Gipsy, hanno sottoposto a perquisizione un 20enne di origine straniera, rinvenendo un panetto di hashish del peso di 100 grammi. Il giovane, peraltro già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e, così come disposto dalla Procura aquilana, trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

Deve rispondere della stessa accusa un 24enne, anch’egli di origine straniera, denunciato dai Carabinieri poiché, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e di una somma in denaro contante pari a circa 600€. Il denaro, così come lo stupefacente, è stato sequestrato poiché ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Numerosi controlli sono stati svolti a carico delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o ad altre misure restrittive della libertà personale, nel corso dei quali i Carabinieri hanno verificato il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità, tra cui l’obbligo di permanenza in casa nelle ore serali e notturne. In tale contesto si inserisce la denuncia di un 24enne di origine straniera che deteneva illecitamente in casa una cartuccia calibro .22 long rifle, scovata dai Carabinieri a seguito di una perquisizione domiciliare.

Le pattuglie dei Carabinieri, nell’ottica dell’incremento della sicurezza sulle strade, hanno effettuato diversi posti di controllo sulle arterie viarie di maggior rilievo. Sono stati sottoposti a verifica diversi autoveicoli e riscontrate alcune violazioni del codice della strada.