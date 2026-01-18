  • In evidenza

    • Cinquemila persone in piazza per difendere il diritto alla salute e la sanità pubblica contro la lobby dei privati

    Cinquemila persone in piazza, ad Isernia, stanno animando, in questo momento, la fiaccolata in difesa della sanità pubblica e, più in generale, per rivendicare il diritto alla salute e alle cure a prescindere dalla logica dei numeri. Una prova di forza schiacciante: da un lato il popolo sovrano, che chiede diritti e servizi sul territorio, dall’altro la politica e i commissari alla sanità nominati dalla politica. Massiccia la partecipazione anche dall’Alto Molise, tra cittadini e amministratori, come dal Venafrano e da ogni centro della provincia di Isernia.

