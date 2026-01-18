Colpo di mercato per l’Olympia Agnonese: in attacco arriva il puntero Thomas Bainotto

Colpo di mercato per l’Olympia Agnonese che, alla vigilia della finalissima di Coppa Italia regionale, si assicura le prestazioni dell’attaccante argentino Thomas Bainotto, classe 2002. Il calciatore ha firmato l’accordo con la società granata guidata dal presidente Mario Russo.

Bainotto proviene dal Cupello (Eccellenza abruzzese) e nelle due stagioni precedenti ha vestito la maglia dell’Isernia San Leucio, risultando uno dei protagonisti indiscussi della promozione in Serie D nella stagione 2023-2024, con ben 28 reti complessive tra campionato e Coppa Italia. Nella quarta serie, con i colori della squadra del capoluogo, ha collezionato 20 presenze e una rete.

L’attaccante è già a disposizione del tecnico Domenico Farrocco.

Nel frattempo, oggi l’Olympia torna in campo per la terza giornata del girone di ritorno: al “Civitelle”, con fischio d’inizio alle ore 15, arrivano i campani dell’Alife, terzultimi in classifica con 12 punti.