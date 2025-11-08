Pali della linea telefonica pericolanti, l’Eco denuncia il pericolo e magicamente vengono sostituiti

L’Eco arriva lontano. Non è un modo di dire, stando almeno a quanto accaduto. Nelle scorse settimane, da queste colonne, abbiamo segnalato una situazione di oggettivo pericolo in frazione Valli di Schiavi di Abruzzo: dei pali della rete telefonica spezzati, inclinati e pericolanti, pronti ad abbattersi sulla sede stradale, rappresentando un potenziale rischio per la pubblica incolumità.

Sarà stato un mero caso, oppure no, certo è che la segnalazione a mezzo stampa pare abbia avuto effetto. Nei giorni scorsi i pali pericolanti sono stati rimossi e sostituiti con nuove strutture più idonee e soprattutto non pericolose. E ci voleva tanto?