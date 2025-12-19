Cocaina: 36enne in manette. Denunciato un 50enne del Vastese che guidava ubriaco

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso ha predisposto dei mirati servizi di controllo straordinario del territorio, concordati con la Prefettura di Campobasso e rinforzati da una Squadra di Intervento Operativo, appartenente alla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, di stanza a Palermo.

Il servizio in argomento, è stato eseguito su tutta la giurisdizione di questa Compagnia, con l’obiettivo di garantire, soprattutto nelle ore serali, un presidio sul territorio, al fine di prevenire fenomeni di illegalità e controllare persone e mezzi, tenendo conto del prevedibile aumento del flusso turistico sia nei piccoli centri della giurisdizione che presso le località di maggiore interesse turistico.



L’Arma di questa Compagnia ha pertanto intensificato i controlli e i pattugliamenti, con una presenza capillare e ben visibile, al fine di innalzare la percezione di sicurezza nella comunità.



Nel corso del servizio, i Carabinieri della Compagnia di Bojano hanno tratto in arresto un giovane del posto trovato in possesso di 36 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, nonché un bilancino di precisione utilizzato per la preparazione delle dosi. Così come disposto dalla Procura della Repubblica di Campobasso l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Il Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale di Campobasso ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nell’ambito del medesimo controllo straordinario del territorio è stata deferito alla Procura della Repubblica di Campobasso un cinquantenne originario di Vasto poiché sorpreso alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Due sono state le persone segnalate alla Prefettura di Campobasso poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish ed eroina per uso personale

21 sono le sanzioni elevate per le violazioni al codice della strada per complessivi euro 2.261

In tutto sono state controllate 141 persone e 98 autoveicoli e 7 esercizi commerciali.

Il Comando Compagnia di Bojano partecipa che il servizio di controllo straordinario rappresenta un’azione concreta e visibile dell’impegno dell’Arma sul territorio e che gli stessi proseguiranno per tutta la durata delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire tranquillità, ordine e sicurezza ai residenti e ai turisti che affolleranno le località della provincia.



