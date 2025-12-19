Solstizio di fuoco sul campo di tiro “Auro d’Alba” con l’attesissima “Sparatoria di Natale”

Un appuntamento divenuto ormai tradizione sul campo di tiro “Auro d’Alba“, quello della “Sparatoria di Natale” che quest’anno cadrà proprio nel giorno del solstizio d’inverno. Un solstizio di fuoco, dunque, a Schiavi di Abruzzo, nel vero senso della parola, per i tanti soci che vorranno prendere parte alla giornata all’insegna del divertimento e dello sport con armi da fuoco.

L’evento più divertente e adrenalinico del Natale sta per arrivare…

Di cosa si tratta? Di una sparatoria!

Si va sulle linee di tiro e si spara ai bersagli cartacei e metallici.

Che armi sono ammesse? Tutte quelle legalmente detenute, lunghe e corte. Si spara solo con armi e munizioni proprie.

E poi? Al termine della sparatoria un brindisi finale e una fetta di panettone tra camerati (dal dizionario = compagno d’armi, commilitone) attorno ad un falò.

Ma possono partecipare solo gli iscritti tesserati? No, può partecipare chiunque abbia un porto d’armi in corso di validità.

E chi non viene? C@zzi suoi, resti pure a giocare a tombola!