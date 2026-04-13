Cocaina e hashish, spacciatore 45enne arrestato in flagranza nel Chietino

I militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Ortona, hanno tratto in arresto un 45enne residente a Pescara per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

L’uomo, durante un normale controllo alla circolazione stradale, effettuato lungo la S.S 16 nel comune di Ortona, ha insospettito i militari per l’atteggiamento tenuto e di conseguenza, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 38 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina e 1.800 euro in contanti.

La successiva perquisizione presso il domicilio di Pescara permetteva di rinvenire, occultato in un mobile della camera da letto, altro stupefacente, nello specifico circa 400 grammi di cocaina e 54 grammi di hashish, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza.

L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, che sulla piazza avrebbe fruttato almeno 45.000 euro, fa presupporre che l’uomo avesse messo in atto una fiorente attività di spaccio che probabilmente da Pescara si estendeva fino alla costa ortonese.

L’arrestato infine è stato associato presso il carcere di Pescara a disposizione dell’A.G..