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lunedì 13 Aprile 2026
Ultim'ora Buon compleanno a Stefania Del Papa: oggi spegne le candeline, auguri da amiche e colleghe
Auguri

Buon compleanno a Stefania Del Papa: oggi spegne le candeline, auguri da amiche e colleghe

Oggi Stefania De Papa spegne le sue candeline, celebrando un traguardo importante con grazia e luminosità. Un compleanno speciale che segna una tappa significativa del suo percorso, fatto di impegno, passione e dedizione. A lei giungano i più…

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Oggi Stefania De Papa spegne le sue candeline, celebrando un traguardo importante con grazia e luminosità. Un compleanno speciale che segna una tappa significativa del suo percorso, fatto di impegno, passione e dedizione.

A lei giungano i più sinceri auguri dalle amiche di sempre e dalle colleghe dell’ospedale “Caracciolo”, dove ogni giorno si distingue per professionalità e profonda umanità.

Le più sentite congratulazioni anche dalla redazione de l’Eco online, con l’augurio che questo nuovo capitolo sia ricco di soddisfazioni, serenità e nuove gioie.

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