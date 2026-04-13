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lunedì 13 Aprile 2026
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Provinciale Torrebruna – Castiglione: due i punti in totale dissesto, sede stradale sprofondata di un metro

«Purtroppo la situazione nel Distretto 6 è molto grave. Da Castiglione non si riesce ad arrivare direttamente a Torrebruna attraverso la SP 212 (Ex SS 86 Istonia). Bisogna by-passare sulla SP 198 con direzione Schiavi e poi scendete…

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«Purtroppo la situazione nel Distretto 6 è molto grave. Da Castiglione non si riesce ad arrivare direttamente a Torrebruna attraverso la SP 212 (Ex SS 86 Istonia). Bisogna by-passare sulla SP 198 con direzione Schiavi e poi scendete sulla SP 205 per ricollegarsi sempre sulla SP 212. Ripresa la SP 212 per arrivare a Torrebruna ci sono altre frane multiple che giovedì, alla presenza anche del presidente Menna, abbiamo valutato con l’impresa Franchella. Se non ci saranno contrattempi cominceremo a rimuoverle sin dai prossimi giorni».

Sono le dichiarazioni rese alla nostra redazione dal consigliere provinciale Alessandro La Verghetta in merito alla situazione di dissesto della provinciale tra Castiglione Messer Marino e Torrebruna, in particolare nel tratto compreso tra il bivio di Valloni e l’abitato di Castiglione dal lato del cimitero e della ex discarica.

L’Eco ha effettuato una ricognizione sul posto che offriamo ai nostri lettori.

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