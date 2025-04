Cocaina, MDMA, Hashish e Ketamina: due giovani del Chietino denunciati dai Carabinieri

I Carabinieri di Fossacesia, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Ortona guidato dal maggiore Venturi, durante un controllo straordinario del territorio, finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanza stupefacenti, avvenuto all’esterno del centro commerciale Polycenter nel comune di Rocca San Giovanni, hanno proceduto al controllo di un 22enne residente ad Orsogna e di un 24nne residente ad Atessa che sottoposti a perquisizione personale venivano trovati in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti per la precisione cocaina, MDMA, Hashish e Ketamina.

Le sostanze rinvenute, già suddivise in dosi e pronte ad essere cedute, venivano sottoposte a sequestro penale unitamente ad altra sostanza stupefacente rinvenuta presso le rispettive abitazioni di residenza a seguito delle successive perquisizioni domiciliari.

L’esito delle recenti analisi qualitative effettuate sulle sostanze sequestrate, hanno confermato la tipologia di stupefacente, motivo per il quale le due persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano per detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti. Il Questore di Chieti su proposta del Comando Compagnia CC di Ortona irrogava ad entrambi la misura di prevenzione del daspo Willy con il divieto di frequentare per la durata di anni due il centro commerciale Polycenter e i locali ubicati all’interno oltre al divieto di stazionamento ad una distanza di 500 metri dallo stesso.