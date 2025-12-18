  • News

    • Coesistenze interspecie, fauna selvatica e grandi predatori: convegno conclusivo “Wildebate”

    Il 19 dicembre presso la Sala Fermi della Biblioteca di Ateneo dell’Università degli Studi del Molise si terrà il convegno conclusivo del PRIN 2022 “WILDEBATE” centrato sulle coesistenze interspecie e le frizioni tra fauna selvatica e domestica con speciale riferimento alle aree protette, ai parchi naturalistici e territori limitrofi.

    I risultati principali dei progetti delle tre unitá locali – le Università del Molise, di Venezia ‘Ca Foscari’ e di Torino – saranno illustrati dai diversi componenti del gruppo di ricerca garantendo pluralità di approcci disciplinari e di casi di studio emblematici.

    Si parlerà di grandi predatori (orsi, lupi) e sostenibilità sociale ed economica delle attività di pastori/allevatori, di turismo e rischio/ricerca di incontri con la fauna selvatica, di diffusione eccedente di cinghiali e soluzioni alternative.

    Oltre a rappresentare un tema caldo della gestione condivisa delle aree di confine tra spazi abitati e foreste, il progetto si è spinto molto avanti nella riflessione sui post human studies, sulle co-esistenze e le riconcettualizzazione delle idee di natura, di domesticazione, di zonizzazione come atti di compartimentazione dei territori che hanno plasmato e plasmano in profondità la nostra relazione alla natura.

    Il progetto ha tra i suoi output un importante archivio editato di testimonianze di pastori, allevatori, veterinari, studiosi, attivisti e due podcast concentrati su questi temi.

    Oltre ad alcuni contributi già apparsi su riviste ad alto impatto nazionali e internazionali, il progetto avrà una sua restituzione integrale in un volume a cura di Letizia Bindi – coordinatrice del progetto – e di Roberta Raffaetá e Lia Zola coordinatrici delle altre due unità di ricerca e sarà edito per i tipi di Berghahn Books, Oxford/New York a dimostrazione del valore internazionale e pienamente innovativo del progetto.

    E’ possibile seguire i lavori sia in presenza che online.

    Link per il collegamento: https://meet.google.com/jmp-kuuf-iii 

