Colpo di arma da fuoco contro la vetrina di un esercizio commerciale, indagano i Carabinieri

Un colpo di arma da fuoco, presumibilmente esploso da un fucile da caccia ad anima liscia, ha colpito, nella serata di ieri, intorno alle ore 19, la vetrata di un esercizio commerciale a Casalbordino in prossimità del casello autostradale di Vasto Nord.

A dare l’allarme una dipendente del negozio, che ha sentito il rumore derivante dall’impatto del proiettile contro la vetrata. La palla, molto probabilmente una slug in calibro dodici, si è fermata poi all’interno del locale, per fortuna senza colpire nessuno dei presenti. Sul posto si è recata una pattuglia dei Carabinieri della territoriale, dipendente dalla compagnia di Ortona al comando del maggiore Alfonso Venturi, per tutti gli accertamenti del caso.

La zona è circondata da campagne e terreni coltivati dove si aggirano branchi di cinghiali. Non è escluso che qualche proprietario di fondi o agricoltore abbia esploso un colpo per scacciare gli ungulati dal proprio terreno. Le indagini dei Carabinieri sono finalizzate proprio a risalire al responsabile dell’esplosione pericolosa con arma da fuoco, tra l’altro in periodo di caccia chiusa.