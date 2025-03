Trentennale della visita di Papa Wojtyla in Agnone, oggi pomeriggio le celebrazioni

Trent’anni fa, nella giornata di oggi, Agnone e l’Alto Molise ebbero il privilegio di ospitare il Papa, divenuto poi Santo, Giovanni Paolo II. Per il trentennale della eccezionale visita, che ha riempito pagine di cronaca locali e nazionali e ancora riesce a smuovere le coscienze degli agnonesi, la Pontificia Fonderia Marinelli, in collaborazione con il Comune, ha ideato una giornata commemorativa e celebrativa. Trenta rintocchi della “Campana del Giubileo” apriranno il pomeriggio dedicato alla memoria storica della visita del Pontefice, intorno alle ore 17,30 presso la sede della Fonderia.

A seguire la celebrazione di una messa presso la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, presieduta dal vicario generale della curia di Trivento, don Mario Fangio. Nel corso della solenne liturgia è previsto l’intervento e il saluto del sindaco della città di Agnone, Daniele Saia e del presidente dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti della locale sezione, Gabriella Marinelli. A margine del solenne pontificale la testimonianza della famiglia Marinelli, con i due co-titolari Armando e Pasquale Marinelli, che ripercorreranno i toccanti momenti della visita di Sua Santità presso le fucine e i laboratori della Fonderia e la fusione, alla presenza dell’allora Pontefice, della “Campana della Pace”.

E’ prevista, inoltre, vista la ricorrenza liturgica di San Giuseppe con il titolo di artigiano, la premiazione dell’ “Artigiano d’eccellenza di Agnone” e, in memoria del diacono Vittorio Lemme, recentemente scomparso, si terrà la consegna di una campanella commemorativa nelle mani della famiglia del compianto. Infine la distribuzione dei panini benedetti prodotti dal panificio di Mario Porrone, «in ricordi di quelli che Vittorio Lemme era solito ordinare in qualità di diacono in occasione delle varie ricorrenze religiose» spiegano gli organizzatori.