Comunali in Molise, presentate le liste: a Venafro corsa a quattro per lo scranno più alto

Presentate questa mattina le liste in corsa alle Amministrative del 14 e 15 maggio. I comuni chiamati al voto sono in tutto 15: 10 in provincia di Campobasso e 5 in provincia di Isernia. Tra i più importanti spiccano Larino, Venafro e Guglionesi. In alto Molise, si vota a Belmonte del Sannio dove correranno tre liste capeggiate dal geologo Errico Borrelli, Adele Scoppa e Roberto Nardella. Come anticipato da l’Eco non sarà della partita Anita Di Primio che ha rinunciato alla competizione elettorale.

Ma ecco alcuni nomi dei candidati alla carica di primo cittadino:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO:

LARINO: Pino Puchetti (Siamo Larino) e Vito Di Maria (Il germoglio)

GUGLIONESI: Antonio Tomei (Guglionesi nel cuore) e Gianfranco Del Peschio (Radici per un futuro)

MONTEFALCONE DEL SANNIO: Previsto solo il turno di ballottaggio tra Fabio Pasciullo e Gilda del Borrello

RIPABOTTONI: Orazio Civetta (Uniti per Ripabottoni) e Michele Frenza (Ripabottoni futura)

VINCHIATURO: Luigi Valente (Libertà è partecipazione), Giuseppe Minicucci (Armonia Vinchiaturese) e Giacomo D’Aquila (Sinergia)

PROVINCIA DI ISERNIA:

BELMONTE DEL SANNIO: Errico Borrelli, Adele Scoppa, Roberto Nardella

CASTELPIZZUTO: Carla Caranci affronterà Antonino Mancini

SESSANO DEL MOLISE: Pino Venditti (Il bene comune) e Angelo Rauso (La nuova svolta)

VENAFRO: Alfredo Ricci, Enzo Bianchi, Anna Ferreri e Luigi Viscione

seguiranno aggiornamenti