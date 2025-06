Concerto dell’anno a Prato Gentile, il Molise scalda i motori per Manu Chao

Una notizia che, se confermata, potrebbe segnare un momento storico per l’Alto Molise e proiettare Capracotta nel panorama dei grandi eventi musicali estivi a livello nazionale. Le indiscrezioni, offerte dal quotidiano Primo Piano Molise nell’edizione di oggi, si fanno sempre più insistenti e porterebbero a un nome che da solo è capace di radunare migliaia di fan in ogni angolo del mondo: Manu Chao.

Il celebre cantautore francese, naturalizzato spagnolo, potrebbe essere il protagonista assoluto del concertone della vigilia di Ferragosto, in uno scenario naturalistico di rara bellezza, tra le montagne incontaminate e i cieli stellati dell’Appennino molisano. Un’occasione irripetibile, che unirebbe la potenza evocativa della musica alla straordinarietà di un contesto ambientale unico nel suo genere. Il connubio tra arte e territorio potrebbe trasformarsi in una vetrina promozionale di enorme rilievo per tutto il Molise interno, troppo spesso lontano dai riflettori del turismo di massa, ma sempre più ricercato da chi desidera autenticità e cultura.

Manu Chao, artista poliedrico e militante, con una carriera monumentale alle spalle – tra Mano Negra, ‘Clandestino’ e decenni di tournée internazionali – rappresenterebbe non solo un’icona musicale, ma anche un simbolo di apertura, dialogo tra culture e impegno sociale. La sua presenza sull’incantevole pianoro di Prato Gentile, nel cuore verde del Molise, sarebbe un segnale forte e chiaro: anche i piccoli centri possono ospitare eventi di grande respiro internazionale. Oltre all’attesissimo ospite principale, il cartellone dell’evento vedrebbe la partecipazione di altre formazioni di richiamo, tra cui gli Après La Classe, band salentina molto amata soprattutto dal pubblico giovane.

Il loro mix di ska, reggae ed energia live sarebbe il complemento perfetto per una serata all’insegna del ritmo, dell’incontro e della festa collettiva. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la conferma ufficiale da parte degli organizzatori, ma già ora l’attesa è palpabile. L’idea che Capracotta possa accogliere un evento di tale portata muove entusiasmo, aspettative e una voglia di riscatto per un territorio che, grazie alla cultura e alla musica, potrebbe finalmente conquistare la ribalta che merita. Un concerto che, se confermato, non sarebbe soltanto una giornata di grande musica, ma l’inizio di una nuova narrazione per l’Alto Molise: quella di una terra viva, ospitale e capace di parlare al mondo. Per l’occasione sarebbero disponibili solo 3000 biglietti al prezzo di 27 euro.