Conferenza dei sindaci, la richiesta: via i commissari, sanità nelle mani del presidente Roberti

Si è riunita questo pomeriggio, nella Sala della Costituzione di Campobasso, la Conferenza dei Sindaci ASREM. All’incontro erano presenti anche il Presidente Francesco Roberti, gli assessori regionali Michele Iorio e Andrea Di Lucente, i parlamentari molisani Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta e i vertici dell’azienda sanitaria. Nel corso dell’incontro i primi cittadini molisani si sono confrontati sui punti all’ordine del giorno in un clima costruttivo e condiviso.

Con una votazione unanime, i sindaci hanno impegnato Lancellotta e Della Porta a lavorare per arrivare all’affidamento al Presidente Roberti dell’incarico da commissario alla sanità, così da avere un ponte politico con cui dialogare in modo diretto.

La Conferenza ha ribadito la necessità di modifiche al D.M. 70 e al D.M. 77 per superare la logica dei servizi sanitari legati esclusivamente al numero di abitanti sul territorio, al fine di garantire una sanità equa per tutti cittadini. In tal senso, si lavorerà alla stesura di un emendamento congiunto da sottoporre ai parlamentari.

Parallelamente, prosegue l’impegno per l’azzeramento del debito sanitario e per attrarre nuovi medici sul territorio.