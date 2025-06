Contingente Carabinieri MSU di Pristina: elogi al vice brigadiere Passaro di Capracotta e all’appuntato Coppetelli

Nella giornata di ieri, a Isernia, in Piazza Andrea d’Isernia, i Carabinieri hanno celebrato il 211° Annuale di Fondazione, cerimonia che è stata suggellata dalla presenza delle autorità regionali e provinciali, esponenti delle Magistrature, Autorità militari, civili e religiose nonché i sindaci dei Comuni di tutta la provincia. La significativa ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

La cerimonia è iniziata alle ore 18 con l’ingresso di una compagnia di formazione composta da un plotone in grande uniforme speciale del 144° corso, intitolato alla medaglia d’oro al valore militare “Carabiniere Lorenzo Gennari”, della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, un plotone di comandanti di stazione della provincia, un plotone di Carabinieri del Comando Provinciale, un plotone di Carabinieri Forestali in uniforme operativa e una rappresentanza dei reparti speciali che hanno competenza sul territorio pentro, in particolare il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Campobasso, il Nucleo Operativo Ecologico di Campobasso e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia;

Durante la cerimonia si sono esibiti i ragazzi del coro dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” che hanno intonato l’Inno Nazionale durante il rito dell’”Alza Bandiera” e i ragazzi della “Saxophone Orchestra” nata dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Isernia a l’Associazione musicale “Musicsart” di Castelpetroso che hanno eseguito alcuni brani del proprio repertorio.

Successivamente sono state consegnate, dalle Autorità istituzionali presenti, alcune ricompense individuali ai militari distintisi per atti meritori e particolari operazioni di servizio:

encomio semplice al Capitano Matteo Greco, Comandante della Compagnia Carabinieri di Venafro, concesso dal comandante della Legione Carabinieri “Campania”;

encomio semplice al Tenente Luigi Benvenuti, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia, concesso dal comandante della Legione Carabinieri “Campania”;

elogio al Vice Brigadiere Nicola Passaro, addetto alla Stazione Carabinieri di Capracotta, e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Sobrino Coppetelli, addetto all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agnone, concesso dal Comandante del contingente Carabinieri MSU di stanza a Pristina;

vivissimo compiacimento al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Vincenzo Campopiano, comandante in sede vacante della Sezione Radiomobile della Compagnia di Isernia, al Brigadiere Paolo Romanazzi e al Carabiniere Giuseppe Di Monaco, addetti alla Stazione di Cantalupo nel Sannio, concesso dal Comandante provinciale;

vivissimo compiacimento al Brigadiere Capo Gianfranco Gaglione e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Fabio Caparco, addetti all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Venafro, concesso dal Comandante provinciale;

compiacimento al Maresciallo Ordinario Fernando Di Bucci, Nucleo Forestale di Frosolone, e all’unità cinofila composta dall’Appuntato Scelto Andrea Lamarucciola, addetto al suddetto nucleo, e dal cane Africa. il cane africa è premiato anche per i 10 anni di servizio impegnato in importanti attività di ricerca di armi e munizioni nonché di esche e bocconi avvelenati;

attestato di merito concesso alle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Carabinieri dal Comandante provinciale di Isernia.