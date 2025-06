Stalking e violenza domestica, tre ammonimenti del Questore di Isernia

Prosegue senza sosta la fondamentale attività messa in atto dalla Polizia di Stato per intercettare e prevenire condotte potenzialmente idonee a ledere l’ordine e la sicurezza pubblica. È in questa prospettiva che, nello scorso mese di maggio, il Questore della Provincia di Isernia, al termine di accurate istruttorie poste in essere dalla Divisione Anticrimine della Questura, ha adottato venti misure di prevenzione personale.

Nel dettaglio, sono stati eseguiti tre ammonimenti per violenza domestica, nove avvisi orali nei confronti di soggetti considerati pericolosi, con contestuale invito a mantenere una condotta conforme alla legge. In più, sono stati emessi sei fogli di via con cui è stato disposto il rimpatrio, nel comune di residenza, di altrettante persone e due provvedimenti di divieto di assistere alle manifestazioni sportive.

Le misure di prevenzione adottate, affiancate ad un costante controllo del territorio, intercettano fenomeni criminosi particolarmente insidiosi ricollegabili alla commissione di reati predatori e a forme di stalking e di violenza domestica, e consentono alla Polizia di Stato di fornire una risposta immediata ed efficace alla cittadinanza, rimarcando la propria presenza e interrompendo la ripetizione di comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica, prima che intervenga il processo penale.