Contrasto allo sfruttamento di lavoratori stranieri: controlli e sanzioni della Polizia

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Campobasso, supportato da personale dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, sta conducendo una capillare azione di controllo nei confronti di diverse aziende operanti in provincia.

L’attività posta in essere è finalizzata a verificare non solo la posizione di regolarità sul territorio italiano dei lavoratori stranieri, ma anche il rispetto della normativa sui contratti di lavoro per contrastare eventuali fenomeni di caporalato e di sfruttamento della manodopera fornita dai cittadini stranieri.

All’esito delle verifiche finora svolte, sono state sospese due attività imprenditoriali di Campobasso per le molteplici violazioni riscontrate e le sanzioni comminate in capo ai titolari ammontano ad alcune migliaia di euro.

L’Ufficio Immigrazione sta, inoltre, portando avanti una serie di verifiche, per gli aspetti di competenza, presso le strutture della provincia di Campobasso adibite a centri di accoglienza per gli stranieri richiedenti asilo, allo scopo di controllare la correttezza delle modalità con cui viene gestita la permanenza degli ospiti.