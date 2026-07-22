Contrasto dei reati tributari: protocollo siglato tra Procura pentra, Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza

Nella giornata odierna, presso il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Isernia, la Procuratrice della Repubblica di Isernia, Dott.ssa Carla Canaia, il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Molise, Ing. Giovanni Battista Cantisani e il Comandante Regionale…

Nella giornata odierna, presso il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Isernia, la Procuratrice della Repubblica di Isernia, Dott.ssa Carla Canaia, il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Molise, Ing. Giovanni Battista Cantisani e il Comandante Regionale Molise, Gen. B. Danilo Petrucelli, hanno siglato un accordo finalizzato al rafforzamento delle procedure di individuazione e contrasto dei reati tributari.

L’intesa prevede una sinergica azione congiunta, mirata alla repressione dei più pericolosi fenomeni di evasione fiscale, rilevati nel corso delle verifiche della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate di Isernia.

Un apposito tavolo tecnico di coordinamento valuterà di volta in volta l’incisività delle azioni di contrasto delle frodi, condividendo le informazioni e le procedure operative più efficaci per l’accertamento degli illeciti di natura tributaria.

L’accordo odierno, che fa seguito a quelli già sottoscritti lo scorso anno con le Procure della Repubblica di Campobasso e Larino, tende a garantire il più stretto raccordo tra l’azione di controllo dell’Amministrazione finanziaria e quella di indirizzo delle indagini esercitata dal Pubblico Ministero nella repressione dei delitti fiscali nel Circondario del Tribunale di Isernia.

Tra gli accorgimenti adottati, si mira anche a fornire alla stessa Autorità Giudiziaria una ricognizione tempestiva dei patrimoni mobiliari e immobiliari degli indagati, per consentirne la sistematica aggressione con provvedimenti di sequestro preventivo ed arrivare al definitivo recupero dei proventi illeciti dell’evasione fiscale.