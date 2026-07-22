Gradinata: danni a capannoni, impianti fotovoltaici e mezzi agricoli. Coldiretti: «Riconoscimento dello stato di calamità»

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di ieri su un'ampia fascia della provincia di Teramo, provocando gravi danni alle coltivazioni agricole proprio nel pieno della stagione produttiva. È quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti Teramo,…

Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio di ieri su un’ampia fascia della provincia di Teramo, provocando gravi danni alle coltivazioni agricole proprio nel pieno della stagione produttiva. È quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti Teramo, che segnala pesanti conseguenze in numerosi altri comuni del territorio. Le aree maggiormente colpite sono quelle comprese tra Bellante, Notaresco e la Val Tordino, con una situazione particolarmente critica tra Bellante Stazione e Ripattoni fino a San Nicolò. Danni vengono segnalati anche nei comuni di Campli, Sant’Onofrio, Mosciano Sant’Angelo, Castellalto, Morro d’oro e nelle campagne comprese tra Pineto e Roseto degli Abruzzi.

La grandine, accompagnata da forti raffiche di vento e precipitazioni intense, ha colpito numerose produzioni agricole causando, in diversi appezzamenti, perdite che in alcuni casi risultano pressoché totali. Tra le colture interessate figurano pomodori, peperoni, fagiolini, zucchine, borlotti, mais, girasoli, sorgo, erba medica da seme, oliveti e vigneti, con frutti e piante pesantemente lesionati dall’impatto dei chicchi di ghiaccio. Danni anche a capannoni, impianti fotovoltaici su tetto e mezzi agricoli.

“I nostri tecnici sono al lavoro per completare la ricognizione dei danni e raccogliere tutte le segnalazioni delle aziende agricole colpite – dice Emanuela Ripani, presidente di Coldiretti Teramo – da una prima valutazione emerge un quadro molto preoccupante, con aziende che hanno visto andare distrutto in pochi minuti il lavoro di un’intera stagione. Abbiamo chiesto alla Regione Abruzzo di attivare immediatamente le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale nelle aree colpite, affinché possano essere messi in campo tutti gli strumenti disponibili a sostegno delle imprese agricole che stanno affrontando danni ingentissimi”.

“L’ennesimo episodio che conferma quanto gli effetti dei cambiamenti climatici siano ormai evidenti anche sul nostro territorio – sottolinea il direttore provinciale Daniele Di Venanzio – assistiamo sempre più spesso a fenomeni estremi, violenti e imprevedibili che mettono a rischio la redditività delle imprese agricole. È necessario rafforzare gli strumenti di prevenzione, gestione del rischio e sostegno alle aziende, perché non si può più considerare eccezionale ciò che ormai sta diventando la normalità”.