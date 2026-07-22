Scontro tra un furgone e un’automobile a Castiglione Messer Marino, rimasto ferito un uomo di Schiavi di Abruzzo

Un incidente stradale si è verificato, pochi minuti fa, a Castiglione Messer Marino, poco distante dalla locale farmacia. Per cause in corso di accertamento un'automobile ed un furgone sono entrati in collisione. Sul posto è intervenuto l'equipaggio del…

Un incidente stradale si è verificato, pochi minuti fa, a Castiglione Messer Marino, poco distante dalla locale farmacia. Per cause in corso di accertamento un’automobile ed un furgone sono entrati in collisione. Sul posto è intervenuto l’equipaggio del 118 di stanza presso il locale distretto sanitario. Ad avere la peggio gli occupanti dell’autovettura. Un uomo originario di Schiavi di Abruzzo è rimasto ferito ed è stato preso in carico dal personale sanitario che sta provvedendo al trasferimento in ospedale.