Impatto fra tre auto sulla statale 16: muore un uomo di Bomba, due feriti in ospedale

Tre auto coinvolte, due feriti e una persona deceduta. E’ il pesante bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla statale 16 nel Vastese. A perdere la vita un uomo originario di Bomba.
