Corruzione di funzionari pubblici: società con sede in Molise nel mirino della Finanza

La Guardia di Finanza di Novara ha dato esecuzione, su delega della locale Procura della Repubblica, a provvedimenti di perquisizione personale, locale, informatica e di sequestro probatorio per corruzione e in relazione alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle società.

L’attività investigativa del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Novara e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza Procura della Repubblica di Novara ha riguardato l’attività svolta da una società con sede in Molise, risultata aggiudicataria di due commesse pubbliche per i servizi di manutenzione del verde lungo alcune strade statali site anche nel territorio della provincia di Novara.

Nel corso delle perquisizioni, effettuate in Piemonte ed in Campania con l’ausilio di unità c.d. “cash dog”, che hanno interessato anche gli uffici di tre pubblici funzionari e la sede operativa della società indagata, è stato sequestrato, tra l’altro, materiale informatico, denaro contante per circa 140.000 euro e quasi 40.000 euro di effetti cambiari.