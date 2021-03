Covid a Castiglione: oggi 550 tamponi e mercoledì parte la vaccinazione di massa

Tamponi a tappeto per l’intera giornata a Castiglione Messer Marino dopo l’impennata di contagi negli ultimi giorni, arrivati a quota 52. Il Direttore del Dipartimento Prevenzione della Asl Giuseppe Torzi ha disposto un intervento massiccio di messa in sicurezza del paese attraverso l’identificazione di eventuali nuovi focolai e l’isolamento tempestivo dei positivi, oltre che dei contatti stretti. Una strategia già sperimentata efficacemente in altre realtà, come il recente caso di Montazzoli, dove il contagio è stato circoscritto.

Sono 550 i tamponi molecolari eseguiti oggi con la modalità Drive-in da un’équipe del 118 messa a disposizione dal responsabile del Servizio, Adamo Mancinelli; si attende ora l’esito dei test per una valutazione più precisa della diffusione del Covid-19 in paese.

Al fine di mettere in sicurezza la comunità di Castiglione, classificato in zona rossa dall’ultima ordinanza regionale e sottoposto alle conseguenti restrizioni, il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael ha disposto la vaccinazione in massa degli over 80 nella giornata di mercoledì. La decisione rispetta la linea condivisa dal Tavolo interistituzionale istituito in Prefettura, la quale attribuisce precedenza per la somministrazione dei vaccini ai Comuni in zona rossa.

Screening. Intanto sempre oggi sono stati tre i Comuni nei quali sono stati eseguiti i test antigenici ad ampio raggio, tutti in zona rossa da lunedì. Su 1.222 tamponi sono risultati positivi 4.

Ecco i numeri:

Casalincontrada 457 tamponi (1 positivo)

Roccamontepiano 356 tamponi ( 0 positivi)

Santa Maria Imbaro 409 tamponi (3 positivi)