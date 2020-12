Covid: un altro positivo a Castiglione Messer Marino

«Il direttore del dipartimento di prevenzione della ASL Lanciano Vasto Chieti mi ha comunicato la positività al Covid 19 di un nostro concittadino. Sono in corso le indagini sui contatti stretti per i quali sarà disposto l’isolamento fiduciario in sorveglianza attiva da parte della ASL.

Al paziente positivo vanno i miei migliori auguri per una pronta guarigione.

Colgo l’occasione di ricordare a tutti noi il rispetto delle misure di sicurezza e del distanziamento sociale».

Lo comunica il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca.