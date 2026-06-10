Forno di comunità, ora si cerca un gestore a Castel del Giudice

È online l'avviso pubblico per la concessione d’uso e gestione del forno di comunità di Castel del Giudice, uno spazio di circa 85 metri quadrati realizzato con i fondi Pnrr, dotato di forno tradizionale, laboratorio di panificazione, area…

È online l’avviso pubblico per la concessione d’uso e gestione del forno di comunità di Castel del Giudice, uno spazio di circa 85 metri quadrati realizzato con i fondi Pnrr, dotato di forno tradizionale, laboratorio di panificazione, area degustazione e ambienti per attività didattiche e comunitarie.

«Un presidio di socialità, memoria alimentare e identità territoriale aperto a imprese, cooperative, enti del terzo settore e raggruppamenti di soggetti» spiegano dal Municipio del piccolo, ma attivo centro dell’Alto Molise. Il gestore del forno di comunità dovrà garantire, tra le altre cose, l’apertura almeno sei giorni a settimana, la promozione di farine, cereali e prodotti locali, almeno venti prodotti o ricette rappresentativi del territorio. E ancora due giornate mensili dedicate alla comunità e cinque eventi/laboratori annuali, senza dimenticare la necessaria collaborazione con produttori e artigiani locali. Il canone base fissato dal Municipio è di cinquecento euro al mese e la concessione avrà durata quinquennale.

Per avanzare la propria candidatura c’è solo un’altra settimana di tempo, perché infatti la scadenza è stata fissata per le ore 14 del 15 giugno, con consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castel del Giudice con oggetto “Avviso Forno di Comunità – gestione PNRR Borghi – NON APRIRE”. In caso di spedizione a mezzo raccomandata postale farà fede la data di accettazione dell’ufficio di spedizione.