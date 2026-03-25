Una squadra di Vigili del fuoco è intervenuta a Termoli per il crollo del tetto di un locale. Il sospetto dei soccorritori è stato quello che una persona fosse rimasta sotto le macerie. In effetti il personale operante è riuscito ad estrarre dalle macerie il malcapitato per poi affidarlo alle cure dei sanitari. Per motivi di indagine, l’immobile è attualmente sottoposto a sequestro urgente, operato dall’ufficio di polizia giudiziaria del Comando dei Vigili del Fuoco.
Crolla il tetto, persona sotto le macerie: Vigili del fuoco riescono ad estrarla, sequestrato l’immobile
Una squadra di Vigili del fuoco è intervenuta a Termoli per il crollo del tetto di un locale. Il sospetto dei soccorritori è stato quello che una persona fosse rimasta sotto le macerie. In effetti il personale operante…
Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.