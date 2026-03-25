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mercoledì 25 Marzo 2026
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Si scontrano in località Taverna, due auto coinvolte: una persona rimasta ferita

Nel pomeriggio di oggi, su richiesta del Numero Unico di Emergenza 112, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, composta da cinque unità, è intervenuta nel comune di Cantalupo del Sannio, in località Taverna, a…

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Nel pomeriggio di oggi, su richiesta del Numero Unico di Emergenza 112, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia, composta da cinque unità, è intervenuta nel comune di Cantalupo del Sannio, in località Taverna, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture provocando un ferito.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno effettuato tutte le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Presenti sul posto anche i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione.

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