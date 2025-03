Crollo palazzina a Bari, rinforzi dal Molise: inviata unità specializzata “Urban Search And Rescue”

Prosegue da più di dodici ore l’intervento dei vigili del fuoco a seguito del crollo di ieri sera di una palazzina in via De Amicis, nella zona centrale di Bari. Le operazioni, ancora in atto, si concentrano sulla ricerca di un’anziana segnalata come possibile dispersa: al lavoro team USAR (Urban Search and Rescue – ricerca e soccorso in ambiente urbano), cinofili, droni e nucleo SAF (soccorso Speleo Alpino Fluviale) giunti dai comandi di Bari, Taranto, Barletta e Foggia.

Nel pomeriggio di oggi è partita in rinforzo anche una squadra U.S.A.R. di otto Vigili del Fuoco dei Comandi di Campobasso e Isernia. Il progetto USAR (Urban Search And Rescue) nasce per migliorare le attività di soccorso in macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici.

Le squadre USAR del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco affrontano operazioni di soccorso in tali scenari con un adeguato livello di sicurezza e con metodologie altamente evolute concernenti soprattutto la valutazione dei rischi associati, le tecniche di localizzazione e le attività di estricazione delle vittime. Queste operazioni devono essere particolarmente tempestive