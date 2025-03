Finanza: il generale di brigata Caramignoli lascia il comando regionale d’Abruzzo

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questo pomeriggio, a Pescara, nella sede della Regione di piazza Unione, ha incontrato il Generale di Brigata, Germano Caramignoli, comandante regionale della Guardia di Finanza, che lascia l’Abruzzo per assumere un prestigioso incarico nella Capitale.

L’incontro è stato caratterizzato da un clima di grande cordialità, a conferma della sinergia esistente tra Regione e Corpo della Guardia di Finanza. Collaborazione che contribuisce da un alto a rafforzare il territorio e dall’altro a rendere più salde le relazioni con le istituzioni nazionali di riferimento. Marsilio ha ringraziato il Generale Caramignoli per l’impegno profuso in questo anno e mezzo di permanenza in Abruzzo augurandogli buon lavoro in vista del nuovo incarico