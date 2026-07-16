Crollo ponte Trigno e frane, Gemme (Anas) in Molise ringrazia il personale per la gestione delle emergenze

A poco più di tre mesi dall'eccezionale ondata di maltempo che a inizio aprile 2026 ha colpito il Molise l'Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ieri ha visitato la Struttura Territoriale della regione per incontrare il personale…

A poco più di tre mesi dall’eccezionale ondata di maltempo che a inizio aprile 2026 ha colpito il Molise l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ieri ha visitato la Struttura Territoriale della regione per incontrare il personale che ha gestito l’emergenza e ringraziare le donne e gli uomini dell’Azienda per l’impegno profuso a tutela della sicurezza della circolazione.

Nel corso dell’incontro l’Amministratore Delegato ha espresso il proprio apprezzamento ai cantonieri, i capicentro e tutto il personale della Struttura Territoriale per la professionalità, la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nel garantire la sicurezza della rete e l’assistenza agli utenti.

L’emergenza è iniziata il 31 marzo 2026 con l’alluvione e a distanza di qualche giorno, il 7 aprile, con la frana di Petacciato. Ha richiesto 47 interventi sulla rete stradale di competenza Anas. Di grande rilievo è stata la gestione dell’alluvione che ha interessato l’area del ponte sul Trigno: la tempestiva chiusura del tratto di strada coinvolto ha consentito di tutelare la sicurezza degli utenti ed evitare conseguenze ben più gravi.

Il personale Anas ha operato senza interruzione per oltre 72 ore consecutive per entrambe gli eventi avvenuti a pochissimi giorni di distanza l’uno dall’altro: una situazione eccezionale determinata oltre che dall’alluvione anche dalla frana di Petacciato, che ha interessato circa un ettaro di terreno. Alle diverse criticità si è aggiunta l’apertura della diga che ha comportato il transito di circa 20 milioni di metri cubi d’acqua in tempi molto ridotti aggravando il quadro emergenziale.

«Ho voluto essere personalmente qui – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Claudio Andrea Gemme – per ringraziare le donne e gli uomini di Anas che con competenza, dedizione e spirito di servizio hanno affrontato un evento di eccezionale intensità lavorando senza sosta ne interruzioni per oltre tre giorni. La tempestiva chiusura della strada interessata dalla frana del ponte sul Trigno e i numerosi interventi eseguiti sulla rete testimoniano l’elevata professionalità dei nostri cantonieri, dei capicentro e di tutto il personale della Struttura Territoriale del Molise impegnati senza risparmio di energie per garantire la sicurezza dei cittadini».

L’Amministratore Delegato ha inoltre evidenziato la costante attenzione riservata all’evoluzione dell’emergenza da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha mantenuto un continuo raccordo con Anas durante tutte le fasi dell’evento.

La visita si è conclusa con un momento di confronto con il personale operativo: sono stati ripercorsi gli interventi e le attività messe in campo per fronteggiare l’emergenza dell’aprile 2026 e ripristinare le condizioni di sicurezza della rete stradale.