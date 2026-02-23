Guardie mediche, conferenza dei Sindaci vota all’unanimità il ritiro del decreto su rioganizzazione

La Conferenza de sindaci ha approvato all’unanimità la richiesta di ritiro del decreto commissariale n. 9 relativo alla riorganizzazione della continuità assistenziale, decreto ritenuto non adeguato a garantire un servizio efficace e rispondente alle esigenze delle comunità locali.

In risposta al provvedimento commissariale, questa mattina, i primi cittadini hanno votato per la formazione di gruppi di lavoro su base provinciale con il compito di effettuare una ricognizione delle postazioni di guardia medica. I gruppi lavoreranno alla stesura di un documento di riprogrammazione efficiente, che tenga conto di tutte le necessità dei Comuni.

La Conferenza ha rinnovato anche la richiesta di rimozione dei commissari alla Sanità regionale, con un documento proposto dal sindaco di Isernia Piero Castrataro e indirizzato alla Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della Salute e dell’Economia e alla Regione Molise. Inoltre, all’indirizzo dei parlamentari molisani (Lotito, Cesa, Della Porta e Lancellotta, ndr) sarà inviata la richiesta di sostenere l’emendamento sulla riorganizzazione della sanità regionale, in linea con lo schema proposto dai primi cittadini.