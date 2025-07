Da Pietrabbondante a Sepino: “Tra Antiche Mura” ospita il concerto di Chiara Civello

Da Pietrabbondante a Sepino: “Tra Antiche Mura” l’iniziativa promossa dalla Fondazione Molise Cultura, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Molise, si sposta nel centro matesino ricco di storia, natura e tradizioni millenarie.

Il 31 luglio, alle ore 21, nell’affascinante Teatro Romano di Altilia, nel Parco Archeologico di Sepino, il concerto di Chiara Civello in “Acustica 2025”. Un’occasione unica per immergersi nelle sonorità intime e avvolgenti di un’artista che ha saputo trascendere i generi musicali, conquistando pubblico e critica a livello internazionale.

Romana d’origine ma cittadina del mondo, Chiara Civello ha costruito la sua carriera tra Italia, Stati Uniti e Brasile, assorbendo le influenze culturali di ogni luogo. Con sette album all’attivo e un’apertura costante verso nuove sonorità, la sua musica sfugge a facili classificazioni, mescolando raffinatezza e spontaneità. È stata la prima artista italiana a incidere per la leggendaria etichetta Verve e ha collaborato con giganti della musica come Burt Bacharach, Tony Bennett (che l’ha definita “la miglior cantante jazz della sua generazione”), Chico Buarque, Gilberto Gil e molti altri. Canta in inglese, italiano, portoghese, spagnolo e francese, dimostrando una versatilità artistica senza pari.

Con “Acustica 2025”, Chiara Civello propone un’esperienza musicale che va oltre il semplice concerto, trasformandosi in una vera e propria meditazione sonora. Pochi strumenti, impreziositi da incursioni elettroniche, dipingeranno paesaggi sonori che nascono e si dissolvono, seguendo un ritmo non lineare. La sua voce inconfondibile, al tempo stesso fragile e potente, guiderà il pubblico in un viaggio emotivo che esplora la vulnerabilità, portando gli ascoltatori a contatto con la propria essenza più profonda.

In un’epoca in cui siamo costantemente distratti, la musica di “Acustica” offre un rifugio, un’oasi di calma in cui l’improvvisazione apre uno spazio di intimità e dialogo non verbale. Le canzoni non sono solo brani, ma tappe di ristoro in un percorso che invita alla presenza e all’ascolto, dove l’unica meta è la trasformazione che avviene arrendendosi alla bellezza effimera del momento.

· Il Parco Archelogico di Sepino è aperto al pubblico Lunedì – Domenica 8:15-19:15

· Evento a pagamento (€ 10,00)

· Biglietti su Ciaotickets https://www.ciaotickets.com/fondazione-molise-cultura o presso punti vendita autorizzati.