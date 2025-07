Simposio di scultura “Omaggio alle donne d’Acciaio” con Massimo Manzo e Giuseppe Colangelo

Parte la terza edizione del Simposio di scultura “Omaggio alle donne d’Acciaio” organizzato dall’Associazione Pro Loco Duronia e che si svolgerà a Duronia dal 28 luglio a venerdì 1° agosto 2025 presso il bocciodromo comunale.

A conclusione della manifestazione (1 agosto ore 17), durante la quale i giovani artisti realizzeranno delle scultura a tema, le opere saranno presentate alla presenza degli scultori Massimo Manzo e Giuseppe Colangelo e sarà l’occasione per ricordare le donne d’acciaio che nel secondo dopoguerra hanno varcato i confini internazionali per arrivare in America alla ricerca di un futuro migliore e si sono così trovare a lavorare nel mondo della manifattura.